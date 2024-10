Botafogo faz comunicado sobre confusão com torcedores do Peñarol

Estádio do Botafogo receberá duelo contra o Penarol, pela Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 15:55 • Rio de Janeiro

O Botafogo se pronunciou de forma oficial após a confusão protagonizada por torcedores do Peñarol nesta quarta-feira (23), no bairro do Recreio dos Banderiantes, no Rio de Janeiro. A confusão ocorreu na orla da praia, horas antes do duelo entre o Alvinegro e os uruguaios, pela semifinal da Libertadores. A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação.

➡️ Torcedores do Peñarol enfrentam polícia e causam depredação no Rio

Botafogo faz pronunciamento sobre confusão da torcida do Peñarol

-Alvinegros,



Hoje é um dia especial para todos nós. Teremos nesta noite o primeiro duelo contra o Peñarol na semifinal da Conmebol Libertadores e temos a convicção de que viveremos um momento histórico no Estádio Nilton Santos, com um dos maiores públicos que já recebemos na nossa casa e em uma competição internacional que ambicionamos conquistar.



A importância da partida tem feito nossos funcionários e torcedores trabalharem incansavelmente ao longo dos últimos dias para garantirem uma partida segura e acolhedora, especialmente para as famílias que nos prestigiarão, e proporcionar um apaixonante ambiente de festa e de apoio, que só a torcida do Botafogo é capaz de realizar. Por isso, reforçamos a importância do respeito entre as torcidas.



Queremos fazer deste confronto uma celebração do futebol, onde a paixão e a rivalidade saudáveis prevaleçam. Não toleraremos racismo e nenhum outro tipo de ato de natureza discriminatória. Pedimos a contribuição de cada um de vocês para promover o respeito nos deslocamentos para o estádio e nas arquibancadas. Vamos juntos fazer história!

Os vídeos da confusão viralizaram nas redes sociais. Em um deles, o lateral Guillermo Varela, do Flamengo, foi flagrado em meio ao conflito. O atleta afirmou que estava atendendo um pedido de ajuda de dois amigos envolvidos na briga. Em nota, o Rubro-Negro reafirmou a versão.

Após o confronto que marcou a tarde da quarta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro confirmou que mais de 200 pessoas foram presas na ação da Polícia do Estado.

-O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos. Estamos atuando na região do Recreio com o 31° BPM, o Batalhão de Choque, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão e o Batalhão de Policiamento em Estádio. Futebol é um esporte de festa e união. Não vamos permitir que esses marginais venham atrapalhar o dia a dia da população com ações de selvageria e vandalismo. Cenas como estas não podem se repetir - afirmou Claudio Castro, via Twitter.

Torcedores do Penarol, adversário do Botafogo nesta quarta (23), foram detidos no Recreio dos Bandeirantes (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo