Rua de fogo e faixas de apoio: confira a chegada do Botafogo

Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 23/10/2024 - 20:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Chegou o dia do jogo mais importante da história do Botafogo. A equipe de Artur Jorge entra em campo, nesta quarta-feira (23) para dar mais um passo em busca da Glória Eterna, e para isso, precisa passar pelo Peñarol. Sabendo da importância da partida, a torcida preparou uma grande festa para a recepção do ônibus do Glorioso no Nilton Santos.

▶️ Luiz Henrique é investigado por suspeita de envolvimento em esquema de apostas

A torcida esgotou os ingressos apenas com o sócio torcedor, e membros do 'Movimento Ninguém Ama Como A Gente' passaram os últimos dias organizando o mosaico e preparando a festa, que promete ser histórica, nas arquibancadas na última noite de Libertadores que o estádio receberá em 2024.

A famosa 'rua de fogo' se fez presente para a chegada do ônibus alvinegro, e diversas faixas de apoio aos jogadores foram estendidas nas grades. 'Faltam três finais para vocês fazerem história', dizia uma delas.

Ao contrário do que aconteceu durante o dia, não tiverem incidentes entre as torcidas. Para evitar que brasileiros e uruguaios se encontrassem, o BEPE orientou que toda torcida do Peñarol estrasse mais cedo ao estádio.

Para o duelo, Artur Jorge optou pela força máxima, e o zagueiro Bastos, poupado contra o Criciúma, volta a formar dupla com Alexander Barboza. Além disso, o português optou por dar continuidade a Alex Telles, e Cuiabano será opção no banco de reservas.

Com isso, o Botafogo vai a campo para enfrentar o Peñarol com: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Torcida do Botafogo antes do duelo com o Peñarol pela Libertadores (Foto: Isabelle Favieri / Lance!)