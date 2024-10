Expulsão? Comentarista de arbitragem analisa lance de Botafogo x Peñarol

Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 na semifinal da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 23/10/2024 - 23:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro tempo de Botafogo x Peñarol contou um lance que gerou reclamação por parte dos uruguaios nesta quarta-feira (23), pela Libertadores. Luiz Henrique acertou o rosto de Leo Fernández e recebeu cartão amarelo, em decisão avaliada como correta por Renata Ruel.

- Entrada forte. Lance no limite. O que mantém o amarelo é não ter um movimento adicional, não ter o gatilho e a intensidade ser de média para alta. Por isso, o VAR manteve a decisão de forma correta - analisou a comentarista de arbitragem da ESPN.

Após a falta e o cartão amarelo, jogadores do Peñarol cercaram o árbitro e pediram a expulsão de Luiz Henrique, o que não aconteceu. A arbitragem do colombiano Andrés Rojas foi bastante criticada, especialmente no primeiro tempo do jogo no Nilton Santos.

Depois do 0 a 0 na etapa inicial, o Botafogo marcou cinco no segundo tempo e colocou um pé na final da Libertadores. Savarino (2), Barboza, Igor Jesus e Luiz Henrique marcaram os gols. Na outra semifinal, o Atlético-MG também venceu o River Plate por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV.

Confusão antes do jogo

O dia ficou marcado por uma grande confusão envolvendo torcedores do Peñarol em uma praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Alguns uruguaios entraram em conflito com policiais e mais de 200 acabaram detidos na Cidade da Polícia. Um ônibus foi queimado durante o tumulto.