Presidente do Peñarol diz que ônibus foi atacado: ‘Isso é o Brasil’

Publicada em 23/10/2024 - 21:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, afirmou que o ônibus que levou a delegação do clube ao Estádio Nilton Santos para o duelo com o Botafogo foi atacado, na noite desta quarta-feira (23). Segundo o dirigente, a Polícia Militar foi responsável por dar voltas desnecessárias com o veículo. A partida, inicialmente marcada para as 21h30m, começou com 15 minutos de atraso.

- Uma vergonha, tudo uma vergonha. De manhã já vimos, agora mandamos as imagens para a Conmebol das quase duas horas que eles (a Polícia) nos fizeram andar, os lugares que nos colocaram, as pedras que foram atiradas... Agora, pedimos que pelo menos nos deixem fazer um aquecimento digno. É uma semifinal de Libertadores, estamos sempre tão preocupados que tudo corra bem - afirmou Ruglio, acrescentando.

- Foi tudo armado, nos diziam que queriam driblar a torcida do Botafogo, mas não combinaram isso antes. Agora, falamos com a Conmebol, mas vamos para a semifinal tendo chegado uma hora antes. Mas isso é o Brasil, isso é o Rio de Janeiro, sempre acontece isso e ninguém faz nada. Esperamos que ganhemos em campo - completou.

Caos e vandalismo no Recreio

Na tarde desta quarta-feira (23), torcedores do Peñarol criaram cenas de terror na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Mesas e cadeiras de plástico foram usadas como armas e escudos durante o confronto. Uma moto e um ônibus foram incendiados.

