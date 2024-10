Barboza, jogador do Botafogo, durante partida contra o Criciúma no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 19/10/2024 - 00:59 • Rio de Janeiro

A partida entre Botafogo e Criciúma guardou as emoções para o final. Tiquinho Soares abriu o placar nos acréscimos, e Felipe Vizeu deixou tudo igual apenas quatro minutos depois. Depois do jogo, o zagueiro Alexander Barboza lamentou o gol sofrido nos últimos lance e frisou que 'essas coisas não podem acontecer.'

– Fiquei muito put* hoje, estou assim, na verdade, estou enojado. Estas coisas não podem acontecer. Um time que quer brigar por um título tem que estar o tempo todo alerta, o tempo todo com muita atenção. E acho que depois do gol, a gente passou abaixo da guarda e tomamos o gol. Infelizmente, procuramos por muitos caminhos para ganhar o jogo, mas não conseguimos. Foi uma jogada muito rápida, tiramos a bola da área, nos tomamos com a defesa saindo do gol, perdemos a bola no meio do campo. O Cuiabá nos fechou, libertando o Bolasie, ele fez um cruzamento muito bom, e a bola caiu nas costas do Gregore, ele não conseguiu pegar a bola e tomamos o gol.

O zagueiro até chegou a empurrar a bola para frente no último lance, mas o gol que daria a vitória para o Alvinegro foi anulado por toque de mão. O argentino explica o que aconteceu e revela que não sentiu a bola bater na mão.

– Eu toquei no braço, a bola pegou na boca, depois eu tenho um cara aqui, outro cara aqui, eu quase nem vi a bola, pegou na boca e acho que tocou, porque se o VAR disse que foi mão, foi mão, eu não senti.

Sobre o clima no vestiário após o empate

– Eu sou um cara que não gosta de perder e de empatar. Quero ganhar sempre. Todo time do Botafogo é igual. Ninguém quer perder. Todo mundo ficou muito put* hoje pelo resultado. Todo mundo fala, todo mundo hoje está mal, uma sensação ruim. Mas amanhã é folga, para descansar, e já no domingo eu vou para o treino. Pensando, obviamente, no compromisso da Libertadores, que é muito importante para nós.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (23), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, contra o Peñarol, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) e todos os ingressos já foram esgotados.