Abel evita projetar briga do Palmeiras pelo título e elogia Botafogo

21/10/2024

A vitória por 5 a 3 sobre o Juventude em Caxias do Sul reafirmou a condição do Palmeiras de brigar pelo título do Brasileirão. Com o triunfo, o time chegou aos 60 pontos e encostou no Botafogo, que lidera a competição com 61 pontos. Apesar disso, o técnico Abel Ferreira evitou projetar a reta final e elogiou o clube carioca, sobretudo pelos investimentos feitos este ano.

— O Botafogo mudou muita coisa, trouxe uma equipe e técnico muito competente, trouxe reforços de peso. Vocês sabem, basta ver os valores que esta equipe investiu para lutar pelos títulos —, comentou Abel Ferreira, após o jogo no Alfredo Jaconi.

O treinador considera que o Botafogo tem boas chances de conquistar a Libertadores, e acredita que o time está focado em todas as competições que disputa. Por isso, rechaçou comparações com o Brasileirão do ano passado, quando o alvinegro carioca relaxou na reta final e permitiu que o Palmeiras arrancasse para o título



— Não é por acaso que (o Botafogo) está lutando pela Libertadores, com muitas possibilidades de algo mais. Está lutando também pelo campeonato (Brasileiro), saiu da Copa (do Brasil) num jogo em que ficaram com menos um jogador. É uma equipe que investiu claramente para dar a volta àquilo que aconteceu o ano passado —, ponderou Abel.

Abel destaca força mental do Palmeiras e pede foco no presente

O treinador também ressaltou o lado emocional do Palmeiras. Ele lembrou que, diante do Juventude, o time esteve duas vezes sob risco de ceder a vitórias, mas conseguiu administrar a pressão adversária e buscar os gols que deram tranquilidade até o fim do jogo.

— O fator emocional, o fator mental é determinante, mas não é só nestes momentos —, disse Abel. — Vamos jogar um jogo de cada vez. É isso que nós nos focamos, é isso que nós controlamos, e não pensar naquilo que vai acontecer no futuro. Se formos pensar no que vai acontecer no futuro, perdemos o foco naquilo que temos que fazer no aqui e no agora, e isso que é o mais importante, é o presente.

