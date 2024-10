Tiquinho Soares celebra gol com a camisa do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Tiquinho Soares volta a ser uma opção relevante dentro do elenco do Botafogo. O centroavante balançou as redes na sexta-feira (18), no empate em 1 a 1 com o Criciúma, e colocou um ponto final em uma seca que já incomodava os torcedores alvinegros.

O último gol do camisa 9 havia sido anotado no dia 24 de julho, também em uma igualdade, no 2 a 2 com o São Paulo, no MorumBIS. Desde então, foram 86 dias sem deixar sua marca, com 12 jogos no período (o maior jejum do jogador no ano, considerando o número de partidas).

Entre 21 de abril e 17 de julho, Tiquinho também já havia encarado um período de jejum. O desencanto aconteceu contra o Palmeiras, pela 17ª rodada do Brasileiro; apesar de ter durado um dia a mais do que a seca mais recente, o atacante fez apenas nove jogos no período.

Ao todo, são apenas nove gols anotados em 2024, além de oito assistências. Em comparação ao brilhante ano de 2023, a queda é notável: em 54 jogos no último ano, foram 29 gols e sete assistências.

🥅 OS GOLS DE TIQUINHO SOARES PELO BOTAFOGO EM 2024

⚽ Botafogo 1x1 Portuguesa - Campeonato Carioca

⚽ Botafogo 6x0 Aurora - Libertadores

⚽⚽ Boavista 0x4 Botafogo - Campeonato Carioca

⚽ Cruzeiro 3x2 Botafogo - Campeonato Brasileiro

⚽ Botafogo 5x1 Juventude - Campeonato Brasileiro

⚽ Botafogo 1x0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro

⚽ São Paulo 2x2 Botafogo - Campeonato Brasileiro

⚽ Botafogo 1x1 Criciúma - Campeonato Brasileiro

Um dos motivos que explica o período sem bolas na rede é o revezamento com Igor Jesus. Vindo do Shabab Al-Ahli (EAU) em julho, o também centroavante ganhou a titularidade e já tem sete gols em 20 jogos pelo Glorioso. O bom desempenho chegou a lhe render uma vaga na Seleção Brasileira, e a oportunidade foi bem aproveitada, balançando as redes na virada sobre o Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Mesmo perdendo espaço entre os 11 iniciais, Tiquinho Soares pode voltar a ser uma peça confiável para o Botafogo de Artur Jorge e reescrever a história que machucou os aficionados no último ano. Da rodada 30 em diante, em 2023, o atleta só marcou em uma oportunidade, diante do Coritiba, na 36ª jornada. Desta vez, à medida em que o campeonato afunila, o craque pode voltar a ajudar o clube na busca por outro jejum incômodo: o de troféus no Brasileiro, que já dura quase 30 anos.

Tiquinho Soares em ação pelo Botafogo (Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo)