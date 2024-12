Escalação do Botafogo: Artur Jorge surpreende com mudança tática

O Botafogo entra em campo, neste domingo (8) em busca de mais um título na temporada. O Glorioso precisa apenas de um empate com o São Paulo, no Nilton Santos, para soltar o grito de campeão brasileiro junto à sua torcida. Depois de repetir o time nas três últimas partidas decisivas, Artur Jorge precisou fazer mudanças nos 11 iniciais para o último jogo do Brasileirão.

Isso porque, no duelo contra o Internacional, na última quarta-feira (4), Vitinho deixou a partir nos minutos iniciais depois de uma entrada de Vitão. O jogador passou por exames e foi constatada lesão no joelho. O lateral-direito está fora da partida e do Intercontinental, que começa na próxima semana.

Além da lateral, a zaga também precisou sofrer mudanças. Alexander Barboza está suspenso por cartão amarelo e Bastos com uma lesão na coxa esquerda. Assim, a defesa deve ser inédita e com improvisos: Adryelson e Marçal.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 38ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 8 de dezembro de 2024, às 16h (Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Fabrício Vilarinho da Silva (GO)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Adryelson, Marçal e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus

