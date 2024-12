As movimentações para a próxima temporada já começaram no Botafogo, que pode ter a concorrência do Flamengo por um destaque na Europa. Com as possíveis saídas de Thiago Almada e Luiz Henrique, o meia Bitello, ex-Grêmio, é o nome da vez. Só que o rival rubro-negro também está de olho no jogador.

O jovem de 24 anos foi vendido por cerca de R$ 52 milhões, na cotação da época, ao Dínamo de Moscou, da Rússia. Ainda não há propostas oficiais, apenas consultas, mas Bitello vê Botafogo e Flamengo surgirem como opções. O jogador vê a volta ao Brasil como um caminho na direção do sonho de atuar pela Seleção Brasileira.

No Botafogo, Bitello é visto como uma opção a Almada, que deve estar de saída do Glorioso rumo ao futebol europeu. Desde que chegou ao Dínamo, o jogador atuou em 46 partidas, marcou 11 gols e deu nove assistências.

Além do Botafogo, Bitello também desperta o interesse do Flamengo. Apesar de o clube não ter feito consultas, o atleta é acompanhado pelo scout rubro-negro.

Os números de destaque de Bitello na Europa

8 participações em gols em 14 jogos pela Liga; 4 assistências nos 2 primeiros jogos 18 jogos, 1 gol e 7 assistências 3x na equipe da semana pelo SofaScore Em todos os jogos que Bitello teve participações em gols, o Dínamo Moscou venceu a partida.

Próximo compromisso do Botafogo

O Botafogo é o líder do Brasileirão, com 76 pontos, três a mais que o vice Palmeiras. Para confirmar o título, o Glorioso precisa apenas de um empate com o São Paulo, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos. Em caso de derrota, precisa torcer para que o rival paulista não vença o Fluminense, no Allianz Parque.

