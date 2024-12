Botafogo terá festa e mosaico inédito para decisão do Brasileirão

Neste domingo (8), o Botafogo entra em campo em busca de mais um título nesta temporada. Depois de vencer o Internacional, na última quarta-feira (4), o Glorioso precisa apenas de um empate com o São Paulo, no Nilton Santos, para soltar o grito de campeão brasileiro junto à sua torcida. Por isso, O Mov. Ninguém Ama Como A Gente prepara uma grande festa para a partida decisiva.

continua após a publicidade

▶️ Do Brasileirão ao Intercontinental: saiba o planejamento do Botafogo

▶️ Botafogo perde titular para reta final da temporada

Durante toda a temporada, a festa alvinegra nas arquibancadas tem chamado atenção de torcedores por todo o Brasil. A cada jogo, como mandante, uma nova surpresa em forma de mosaicos, fumaças, faixas e bandeiras que se renovam a cada duelo. Até mesmo, em duelos fora de casa, como foi na final da Libertadores, em Buenos Aires, não ficam de fora da vista dos organizadores.

Para a decisão, o Mov. Ninguém Ama Como A Gente prepara uma grande festa em torno de todo o estádio. Com mosaico inédito e bandeirões, o clima do Nilton Santos, neste domingo (8), promete fazer jus a importância da partida.

continua após a publicidade

Além de precisar apenas de um ponto para ser campeão, o duelo também marcará o reencontro do time com a torcida, após a conquista da Libertadores. Ou seja, os torcedores presentes no estádio, poderão prestigiar a entrega das duas principais taças do futebol brasileiro.

Todos os ingressos para a partida da última rodada do Campeonato Brasileiro já foram esgotados. Assim, a expectativa é de mais de 40 mil torcedores presentes. Vale ressaltar que o recorde de público no Nilton Santos, neste ano, foi na partida contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores, com 42.982. Por outro lado, o recorde no Brasileirão foi no empate com o Cuiabá, com 41.899 presentes.

continua após a publicidade

O Botafogo é o líder do campeonato, com 76 pontos, e três a mais que o vice Palmeiras. Para confirmar o título, o Glorioso precisa apenas de um empate. Em caso de derrota, precisa torcer para que o clube paulista não vença o Fluminense, no Allianz Parque. Em oito dos nove cenários possíveis, o título é da equipe de Artur Jorge.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo