Neste sábado (7), às vésperas do duelo contra o Botafogo pela última rodada do Brasileirão, o São Paulo comemorou 16 anos do histórico tricampeonato brasileiro conquistado em 2008. Mesmo após mais de uma década, o feito permanece inédito no futebol nacional. Caso vença o campeonato neste domingo, o Palmeiras iguala a marca do Tricolor Paulista e se tornaria o segundo clube a conquistar o Campeonato Brasileiro três vezes consecutivas.

Com Rogério Ceni, São Paulo foi tricampeão brasileiro em 2008 (Foto: Rubens Chiri/Site Oficial)

Prezando pela marca histórica no Brasileirão, o tricampeonato brasileiro do São Paulo pode conferir certa tranquilidade ao Botafogo no confronto. Afinal, um empate no Engenhão basta para impedir que o Palmeiras levante a taça pelo terceiro ano seguido.

Para igualar o feito do São Paulo, o time Palmeiras precisa superar Fluminense, que faz o jogo da vida para livrar-se do rebaixamento e precisa torcer pela vitória do seu rival contra o Botafogo, no Nilton Santos. Todos os jogos desta rodada acontecem às 16h (de Brasília).

Quanto vale o título do Brasileirão?

O campeão brasileiro de 2024 vai ganhar R$ 48,1 milhões de premiação por ficar na primeira posição, o que representa 10% do valor total pago pela Globo. Na 38ª e última rodada do Brasileirão, apenas Botafogo e Palmeiras têm chances de título.