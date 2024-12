Luiz Henrique faz tatuagem em homenagem ao título da Libertadores de 2024

O atacante Luiz Henrique eternizou a conquista da Libertadores da América no próprio corpo neste sábado (7), às vésperas da última rodada do Campeonato Brasileiro. Junto com o Botafogo, o jogador conquistou o torneio continental no último sábado (30), com uma vitória por 3 a 1 contra o Atlético-MG, no Estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Yuri Alberto coloca atacante do Vitória à frente de Igor Jesus em ranking

➡️ Vai poupar? Botafogo deve enfrentar um São Paulo desfalcado

O local escolhido para marcar o registro do título no corpo do jogador foi a panturrilha da perna direita. Ali, pelo resto da vida, Luiz Henrique irá expor uma arte da taça da Libertadores com a frase com a data da conquista "30/11/2024", e a frase "Rei da América".

Vale destacar, que o Luiz Henrique foi eleito o melhor jogador da competição desta temporada mas ainda não foi eleito o "Rei da América". A premiação organizada pelo jornal 'El País', do Uruguai, desde 1986, ainda não divulgou o vencedor do concurso. Contudo, o camisa 7 do Botafogo é um dos grandes favoritos para levar o prêmio para casa.

continua após a publicidade

Luiz Henrique fez tatuagem em homenagem ao título da Libertadores de 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Briga pelo título do Brasileirão

De tatuagem nova, Luiz Henrique volta a entrar em campo neste domingo (8) para definir o título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo joga por um empate contra o São Paulo para se consagrar campeão nacional. Esta poderá ser a segunda taça conquistada pelo Glorioso na temporada. A partida decisiva acontece às 16h, no Estádio Nilton Santos.

Em caso de derrota, o Alvinegro terá que torcer para uma derrota ou empate do Palmeiras contra o Fluminense, no Allianz Parque. As partidas acontecem de forma simultânea.