Botafogo pode cobrir gastos com maiores contratações com premiação do Brasileirão

O Botafogo entra em campo neste domingo (8) para enfrentar o São Paulo na busca pelo título do Brasileirão. Para o Glorioso, até um empate já é o suficiente para levantar a taça do campeonato. Se for campeão, o clube levará para casa, além do troféu, um prêmio de R$ 48,1 milhões.

Somando esse valor aos prêmios que a equipe já recebeu neste ano pela conquista da Libertadores e pela participação na Copa do Brasil, o Glorioso consegue cobrir o que gastou com duas contratações feitas nessa temporada que foram fundamentais para o clube e que ficaram famosas também por terem sido as duas maiores transações da sua história, as contratações de Luiz Henrique e Thiago Almada.

O camisa 7 chegou ao clube em fevereiro de 2024 vindo do Real Betis, da Espanha, por 20 milhões de euros, o que representava R$ 106,6 milhões, na cotação da época. Já o argentino, chegou à equipe em julho, em uma negociação de 25 milhões de dólares, o equivalente a R$ 137,4 milhões na cotação daquele dia.

Botafogo foi campeão da Libertadores e embolsou cerca de 33 milhões de dólares (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Agora, se conquistar o Brasileirão, o Botafogo chegará à quantia embolsada de cerca de R$ 253 milhões, o que ultrapassa os R$ 244 milhões gastos para ter a dupla vestindo a camisa do Glorioso.

Premiação do intercontinental

Além disso, o clube ainda pode ser campeão da Copa Intercontinental, nova competição da Fifa que substituirá o Mundial de Clubes que era disputado todo ano e que ganhará novo formato a partir de 2025.

O time comandado por Artur Jorge, fará sua primeira partida no dia 11 de dezembro, em Doha, no Catar, contra o Pachuca, do México, que venceu a Copa dos Campeões da Concacaf.

Se vencer, o Botafogo enfrentará o Al Ahly, no dia 14, para tentar chegar à final contra o Real Madrid, em 18 de dezembro.

Assim, o Alvinegro pode receber até 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30,2 milhões), se conseguir vencer as três partidas e se sagrar campeão do torneio, e chegar a uma premiação total em 2024 de cerca de R$ 285,3 milhões no melhor cenário, ou seja, sendo campeão do Brasileiro e do Intercontinental.