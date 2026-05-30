Franclim Carvalho faz duras críticas à arbitragem após derrota do Botafogo

O Botafogo perdeu de virada para o Bahia na noite deste sábado (30), pelo placar de 2 a 1, e interrompeu a sequência positiva logo no último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. Após a partida, o técnico Franclim Carvalho reclamou da arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda (ES) e revelou conversa com o árbitro no gramado da Fonte Nova. Sobre a expulsão de Neto, o português foi direto ao ponto.

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— Quero fazer uma ressalva porque me parece importante. Não parece que qualquer membro da equipe de arbitragem possa ou tenha capacidade de dizer para se dirigir a minha comissão técnica e dizer "agora não falem mais comigo" ou "agora não me peçam mais faltas" e a seguir o gol de empate do adversário. O Lucas, quarto árbitro, teve um comportamento exemplar comigo, mas não com a minha comissão técnica. Se não tem capacidade para gerir os dois bancos, não pode falar essas declarações. Se não tem capacidade para engolir e encaixar o jogo não pode fazer isso — disse Franclim Carvalho.

— Eu falei com o árbitro porque ele apitou contra a Chapecoense, em que nós tivemos mais de 70% de posse de bola, igual ao Bahia hoje. Estávamos em igualdade numérica em busca do resultado, e os dedos dos árbitros estavam mais pesados quando o goleiro da Chapecoense estava com a bola na mão. Foi o mesmo árbitro. Eu disse isso: "Está correto o que você fez hoje". Se são oito segundos, são oito segundos. Está certíssimo. Mas teria que ter feito o mesmo no jogo da Copa, ele não deu os escanteios. Estás a mentir, é mentira — completou.

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Neto recebeu cartão vermelho no fim do primeiro tempo após xingar o árbitro. Davi Lacerda marcou escanteio devido à demora de mais de oito segundos do goleiro do Botafogo para fazer a reposição. Franclim falou sobre o caso.

— Sobre o lance do Neto, não me referi ao lance da expulsão, mas sim ao escanteio. Ainda não vi o lance, só sei do que o juiz me falou, mas por essa razão o Neto é culpado. Não pode fazer isso, é impensável. Por mais que esteja nervoso não pode perder o controle. É mais fácil eu falar, já que estou fora, mas o Neto sabe que errou. Eu ainda não vi, quero ver, mas se isso se confirmar, o meu comentário é esse.

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Botafogo empatou com o Bahia fora de casa (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

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Análise

— Nós com 11 estávamos melhor, foi um grande gol do Hugo, uma oportunidade boa do Medina que tiraram em cima da linha. Com 10, obviamente não podemos ter a bola, demos a bola para o adversário, eles passaram perto da baliza, mas ainda tivemos momentos na área adversária com Matheus Martins e Mateo Ponte. Perdemos no fim. Nós já ganhamos no final, mas hoje perdemos no final. Não quero falar de injustiça ou justiça. Quero falar dos 15 monstros que tiveram em campo.

Gramado ruim

— Esse gramado é fraco. Mas é para nós e para o Bahia, que talvez esteja mais acostumado. O gramado prejudica os atletas do Botafogo e do Bahia, que têm muita qualidade. Não sei como resolver isso. Não se pode falar que o gramado do Bahia é melhor que o sintético do Botafogo, não é. Os atletas são bons e não podem expor suas qualidades. Não acredito que qualquer elemento do jogo, seja atletas, comissão, árbitro, vá defender a qualidade desse gramado.

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— Ele errou, se sentiu culpado. Ficou afetado, é um ser humano. Gosto muito dele, teve um lance infeliz. Até ali não lembro de uma chance clara do adversário. Depois ainda tivemos duas chances, com Matheus Martins e Mateo Ponte. Não sei se ele deixou se abater, mas é normal. Estou feliz com todos os 15 atletas que estiveram em campo, foram bravos. Com este compromisso e esta atitude vai ser difícil bater o Botafogo daqui para frente. Mesmo em inferioridade difícil perdemos. É importante termos o compromisso.

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