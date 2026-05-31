Neto vive ápice das críticas, e problema com goleiros atormenta o Botafogo

A derrota do Botafogo para o Bahia na noite do último sábado (30), em Salvador, pela 18ª rodada do Brasileirão, marcou mais um péssimo dia do goleiro Neto, mas, desta vez, não por sua exibição sob a trave. O experiente arqueiro de 36 anos, tão contestado pela torcida do Glorioso, foi expulso por ofender o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) e deixou a equipe com um a menos quando vencia por 1 a 0. As desculpas não demoraram a aparecer nas redes sociais.

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Neto recebeu o cartão vermelho nos últimos minutos do primeiro tempo. Após uma defesa, o goleiro ficou caído com a posse da bola e excedeu os oito segundos. O escanteio, então, foi marcado para o Bahia. Na sequência, o atleta alvinegro disparou xingamentos ao árbitro do jogo e deixou o gramado.

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— Quero pedir desculpas ao torcedor do Botafogo e também aos meus companheiros de clube pela expulsão de hoje. Em um momento de desentendimento com o árbitro, não concordando com a atitude e decisão dele, acabei perdendo a cabeça e prejudicando a equipe. Assumo minha responsabilidade, como sempre fiz, e seguirei honrando a camisa do Botafogo — escreveu Neto, nas redes sociais após a partida.

Goleiro Neto, do Botafogo, foi expulso por xingar árbitro (Foto: Ednei Cunha/Código 19/Folhapress)

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Goleiro tenta se provar no Botafogo

Dono de uma carreira robusta no futebol europeu, Neto não convenceu desde que pisou no Estádio Nilton Santos. Acumulando falhas e atuações comprometedoras em resultados da equipe, o camisa 22 voltou a receber oportunidade desde a chegada de Franclim Carvalho, teve lampejos, mas logo viu seu nível de atuação despencar.

Com a camisa do Botafogo, a média de Neto diz muito sobre as críticas. Dos 22 jogos, foram 25 gols sofridos e apenas cinco sem ser vazado. Quando vinha bem no duelo na Fonte Nova, com boas defesas, colocou tudo a perder com o cartão vermelho inexplicável.

A posição assombra o Glorioso desde a saída de John, no início do segundo semestre de 2025, para o Nottingham Forest-ING. Já rodaram na posição, além de Neto, Raul (quem entrou após a expulsão do arqueiro) e Léo Linck. Nenhum conseguiu ter sequência e confiança das arquibancadas. O Botafogo tenta blindá-los, mas a situação parece insustentável.

Na janela de transferências após a Copa do Mundo, do dia 20 de julho a 11 de setembro, a contratação de um novo goleiro é tratada como prioridade, ainda que os problemas de transfer ban precisem ser solucionados junto à Fifa.

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