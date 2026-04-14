Botafogo terá retorno de Alex Telles contra o Racing; veja relacionados
Lateral-esquerdo ficou fora de dois jogos por lesão
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo desta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), com o Racing, em Buenos Aires, na Argentina, válido pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O destaque vai para o retorno do lateral-esquerdo Alex Telles, recuperado de lesão.
Alex Telles saiu no intervalo da partida contra o Vasco, no dia 4, e ficou fora contra Caracas e Coritiba. Ele foi substituído por Caio Roque e Jhoan Hernández — esta que será desfalque devido ao protocolo de concussão após uma pancada na cabeça.
O técnico Franclim Carvalho também mandou de volta aos relacionados o lateral-direito uruguaio Mateo Ponte e o zagueiro venezuelano Ferraresi, desfalques contra o Coritiba, pelo Brasileirão, por opção. Jogadores como Marçal e Correa, que já treinam com o grupo no CT Lonier, seguem fora.
Veja a lista de relacionados pelo Botafogo
Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul;
Defensores: Alex Telles, Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Ponte e Vitinho;
Meio-campistas: Allan, Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton e Santi Rodríguez;
Atacantes: Arthur Cabral, Barrera, Júnior Santos, Kadir, Matheus Martins e Villalba.
