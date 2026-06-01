Dublador revela diálogo em expulsão de Neto, do Botafogo: 'Muita sacanagem'

O Botafogo foi derrotado pelo Bahia na noite do último sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão, a noite foi péssima para o goleiro Neto, mas, desta vez, não por sua exibição sob a trave. O arqueiro de 36 anos foi expulso por ofender o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) e deixou a equipe com um a menos quando vencia por 1 a 0.

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O dublador Gustavo Machado publicou um vídeo via redes sociais, realizando uma leitura labial da expulsão do goleiro botafoguense e sua conversa com o juiz da partida antes e depois de receber a punição do cartão vermelho.

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Confira a conversa de Neto, do Botafogo, e árbitro da partida

Dublagem da expulsão do goleiro Neto do Botafogo! 🔥 pic.twitter.com/diw7pHhmSK — Gustavo Machado (@gustavomachadog) May 31, 2026

Após a expulsão, o goleiro do Botafogo não demorou a se manifestar nas redes sociais. Neto pediu desculpas pelo acontecido e publicou abertamente seu arrependimento:

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- Quero pedir desculpas ao torcedor do Botafogo e também aos meus companheiros de clube pela expulsão de hoje. Em um momento de desentendimento com o árbitro, não concordando com a atitude e decisão dele, acabei perdendo a cabeça e prejudicando a equipe. Assumo minha responsabilidade, como sempre fiz, e seguirei honrando a camisa do Botafogo - escreveu Neto, nas redes sociais após a partida.

Situação atual do goleiro no Fogão

Texto de Leonardo Bessa

Dono de uma carreira robusta no futebol europeu, Neto não convenceu desde que pisou no Estádio Nilton Santos. Acumulando falhas e atuações comprometedoras em resultados da equipe, o camisa 22 voltou a receber oportunidade desde a chegada de Franclim Carvalho, teve lampejos, mas logo viu seu nível de atuação despencar.

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Com a camisa do Botafogo, a média de Neto diz muito sobre as críticas. Dos 22 jogos, foram 25 gols sofridos e apenas cinco sem ser vazado. Quando vinha bem no duelo na Fonte Nova, com boas defesas, colocou tudo a perder com o cartão vermelho inexplicável.

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A posição assombra o Glorioso desde a saída de John, no início do segundo semestre de 2025, para o Nottingham Forest-ING. Já rodaram na posição, além de Neto, Raul (quem entrou após a expulsão do arqueiro) e Léo Linck. Nenhum conseguiu ter sequência e confiança das arquibancadas. O Botafogo tenta blindá-los, mas a situação parece insustentável.

Na janela de transferências após a Copa do Mundo, do dia 20 de julho a 11 de setembro, a contratação de um novo goleiro é tratada como prioridade, ainda que os problemas de transfer ban precisem ser solucionados junto à Fifa.

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