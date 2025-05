O Botafogo vai receber o Internacional, no Nilton Santos, às 20h, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão. A equipe que hoje é comandada por Renato Paiva defende uma invencibilidade e está há quase três anos anos sem perder para o rival em sua casa.

Desde que o "tapetinho" foi implementado, o Alvinegro tem levado a melhor sobre o rival de logo mais dentro do confronto e venceu os dois últimos confrontos contra o Inter, quando jogou em casa. Em 2023, a equipe que então era comanda por Bruno Lage venceu de virada por 3 a 1. No ano passado, Luiz Henrique decidiu e o Glorioso levou a melhor vencendo por 1 a 0.

A última derrota para o rival de logo mais em território carioca aconteceu em outubro de 2023, quando a equipe que então era comandada por Mano Menezes levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Braian Romero. Na mesma temporada, o Clube do Povo acabou o competição na vice-liderança.

Inter leva a melhor no retrospecto geral

Apesar do histórico recente, o Colorado leva a melhor no retrospecto geral jogando no Nilton Santos. O Clube do Povo já conquistou seis vitórias, sofreu quatro derrotas e conquistou um empate diante do adversário de logo mais quando jogou no Rio de Janeiro.

Alvinegro quer subir na tabela

Por conta dos resultado da rodada, o atual campeão do Brasileirão se encontra na décima sexta colocação da tabela de classificação da competição. Ao todo, a equipe comandada por Renato Paiva tem duas vitórias, três empates e três derrotas na competição.

continua após a publicidade

Vitinho comemora seu gol contra o Fluminense com jogadores do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Para a partida de logo mais, o Botafogo contará com o retorno do meia uruguaio Santíago Roidríguez, que estava afastado por lesão e foi voltou a ser relacionado. Por outro lado, a equipe terá que lidar com dilema de quem ultilizar para jogar ao lado de Igor Jesus, por conta da lesão de Mastriani.