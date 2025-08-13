Capitão do Botafogo e uma das referências do mágico ano de 2024, com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, Marlon Freitas tornou-se uma figura gigante na história do clube. O volante foi personagem central do curto documentário da Conmebol sobre a conquista continental e recebeu homenagens de funcionários. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Pelo bi da Libertadores, Botafogo reencontra adversário ‘chato’ na campanha de 2024

— Eu estou apenas há três anos aqui e já vivi tanta coisa. E, para mim, esse é o legado que eu quero, sabe? As pessoas de fora vão lembrar do Marlon que ganhou Libertadores, Brasileiro, fiz isso e aquilo. Mas eu quero ver essas pessoas aqui falando da pessoa, do caráter, do cara amigo e parceiro. O cara que tentou fazer o melhor para ajudar. Ver essas mensagens é algo que não tem preço — disse o jogador do Botafogo.

No fim do conteúdo publicado pela entidade, aparecem o segurança Vinicius Silva, o assistente de operações Peterson Barros, a chefe de lavanderia Eva Maria, o maître "Césão" e o enfermeiro Wagner "Chuchu". Eles gravaram mensagens exaltando o atleta do Botafogo, quando estavam sendo exibidas, os surpreenderam.

continua após a publicidade

Marlon Freitas viu os funcionários entrando em uma das salas do Estádio Nilton Santos durante a entrevista, e o camisa 17 do Botafogo não conteve as lágrimas ao lembrar do esforço para levar todos os a Buenos Aires, para a grande final contra o Atlético-MG, disputada no dia 30 de novembro no Monumental de Núñez.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

— A nossa briga é para que eles pudessem viver tudo aquilo que viveram, sabe? Não faria sentido termos 30 jogadores, a parte administrativa toda lá dentro… Mas a estrutura está toda aqui, cara. Não faria sentido eles não participarem daquele momento. E conseguimos levar todos os funcionários.