Recuperado da lesão que o mantém fora dos gramados desde a terceira rodada do Brasileirão, Santi Rodríguez pode ser a novidade na escalação do Botafogo diante do Internacional, em jogo marcado para este domingo (11), às 20h (de Brasília) pela 8ª rodada do campeonato. O treino deste sábado deverá definir as condições de jogo do uruguaio.

Rodríguez não joga há quase um mês, desde que sofreu um trauma na perna esquerda diante do Bragantino, em 12 de abril. Contratado no início do ano por US$ 15 milhões (cerca de R$ 85 milhões na cotação atual), ele atuou em apenas cinco partidas até aqui pelo Botafogo, sem nenhum gol marcado.

Caso tenha condições de jogo, Santi Rodríguez irá resolver um dos problemas de Renato Paiva para montar o setor ofensivo do Botafogo. Com Savarino, Matheus Martins e Mastriani lesionados, o treinador tem somente Igor Jesus de titular à disposição, uma vez que Artur vem oscilando e já ficou mais de uma vez no banco.

Escalação do Botafogo será definida neste sábado.

O time que irá encarar o Internacional será definido pelo técnico no treino deste sábado, no CT do clube. A equipe teve mais tempo para se preparar para esse jogo, uma vez que a partida diante do Carabobo, pela Libertadores, foi na terça-feira passada.

Assim, Paiva tem a oportunidade de rodar o elenco mais por opção tática do que por necessidade física. Desde que assumiu o time, o técnico tem se notabilizado por mudar constantemente a escalação inicial do Botafogo. No meio de semana, por exemplo, ele colocou Cuiabano na meia, algo que poderá se repetir se Santi Rodríguez não puder atuar. Jeffinho, Allan, Nathan Fernandes e Rwan Cruz também brigam por uma vaga no time.

