Botafogo e Internacional protagonizam um dos clássicos interestaduais mais tradicionais do Campeonato Brasileiro. Com histórias de peso no futebol nacional e passagens marcantes por grandes competições, os dois clubes se enfrentam com frequência desde os primeiros anos do Brasileirão, acumulando jogos equilibrados e vitórias memoráveis. O Lance! te apresenta as estatísticas de Botafogo x Internacional pelo Brasileirão.

O duelo entre cariocas e gaúchos é marcado por alternâncias de domínio e resultados apertados. Embora o Colorado tenha ligeira vantagem no retrospecto geral, o Botafogo também construiu triunfos significativos ao longo das décadas, especialmente nos jogos disputados no Rio de Janeiro. É um confronto de tradição, em que qualquer resultado é possível.

Em números absolutos, o Internacional venceu mais, mas o Botafogo tem desempenho expressivo como visitante. A soma de empates e a alternância no mando de campo mostram o quanto esse clássico nacional é imprevisível e competitivo, mesmo em contextos de fases distintas das equipes.

Neste conteúdo, você confere o histórico completo de Botafogo x Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Veja os números gerais, os desempenhos como mandante e visitante, as maiores vitórias, os resultados mais comuns e as curiosidades que tornam esse confronto um dos mais interessantes da Série A.

Botafogo x Internacional pelo Brasileirão

Retrospecto geral no Brasileirão (até abril de 2025):

Total de jogos: 61 Vitórias do Internacional: 25 (41%) Vitórias do Botafogo: 21 (34%) Empates: 15 (25%) Gols do Internacional: 73 Gols do Botafogo: 67

Jogos com mando do Botafogo:

Jogos: 31

Vitórias do Botafogo: 10 (32%)

Vitórias do Internacional: 12 (39%)

Empates: 9 (29%)

Jogos com mando do Internacional:

Jogos: 30

Vitórias do Internacional: 13 (43%)

Vitórias do Botafogo: 11 (37%)

Empates: 6 (20%)

Recordes no Brasileirão

Maiores vitórias do Botafogo:

5 x 1 – Botafogo x Internacional – 2004 (casa)

2 x 0 – Internacional x Botafogo – 1992 e 2005 (fora)

Maiores vitórias do Internacional:

3 x 0 – Internacional x Botafogo – 2018 (casa)

2 x 0 – Botafogo x Internacional – 1997 e 2020 (fora)

Resultados mais comuns:

Botafogo 0 x 1 Internacional (5 vezes)

Botafogo 1 x 0 Internacional (5 vezes)

Internacional 0 x 0 Botafogo (4 vezes)

Internacional 0 x 1 Botafogo (4 vezes)

Fatos e curiosidades de Botafogo x Internacional pelo Brasileirão: