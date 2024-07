Luiz Henrique decide, e Botafogo bate o Internacional pelo Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 20:27 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 20/07/2024 - 21:43

O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0 neste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. O único gol do Glorioso foi marcado ainda no primeiro tempo por Luiz Henrique. Com o resultado, o Alvinegro chega a 39 pontos e segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, enquanto o Colorado é ocupa a 13ª posição na tabela.

Como foi a partida entre Botafogo e Internacional?

O Botafogo controlou o jogo desde o início e criou diversas chances no primeiro tempo. Tchê Tchê, Savarino e Cuiabano chegaram muito perto de abrir o placar, mas pararam em ótimas defesas de Rochet. Contudo, o goleiro uruguaio não foi páreo para Luiz Henrique, que finalizou dentro da área e balançou as redes após cruzamento rasteiro do lateral-esquerdo em ótima jogada coletiva.

Após o intervalo, o ritmo da partida diminuiu, e os donos da casa não conseguiram levar perigo como na primeira etapa. O Inter então aproveitou para pressionar o Alvinegro e teve grande oportunidade com Hyoran, que recebeu lançamento de Renê e saiu cara a cara com John fora da área, mas errou a finalização ao tentar encobrir o goleiro. No fim, vitória do líder Botafogo sobre o Internacional pelo placar mínimo.

Luiz Henrique comemora gol que deu a vitória ao Botafogo diante do Internacional (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Internacional

18ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: 20 de julho de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos (RJ);

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG).

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa e Tche Tche; Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Igor Jesus.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique; Wesley, Alario e Borré.