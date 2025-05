De olho na Libertadores, Botafogo e Internacional devem ter times mistos

Botafogo e Internacional jogam neste domingo (11), a partir das 20h (de Brasília) no Nilton Santos em meio a um dilema: enquanto as duas equipes precisam vencer para melhorarem suas posições na tabela de classificação do Brasileirão, elas também precisam dar o devido descanso aos jogadores. Afinal, no meio de semana cariocas e gaúchos terão duelos decisivos pela Libertadores, diante de Estudiantes e Nacional.

Assim, a tendência é de que tanto Botafogo, quanto Internacional, tenham equipes mistas na partida deste domingo. No caso alvinegro, há a questão dos desfalques por lesão. No caso colorado, um grupo no limite físico e com alguma preocupação com o fato de jogar no gramado sintético.

Renato Paiva, ao menos, poderá ter um retorno importante: o uruguaio Santi Rodríguez. Afastado dos gramados desde 12 de abril por causa de um trauma na perna esquerda, ele voltou aos treinos e deve ao menos ser relacionado para o jogo.

O técnico português, por outro lado, tem quatro desfalques certos: Barboza, Matheus Martins, Savarino e Mastriani estão entregues aos médicos. Dessa forma, a formação ofensiva é uma incógnita.

Internacional poderá ter ataque todo reserva contra o Botafogo

Roger Machado deverá escalar o ataque do Internacional com uma formação reserva para enfrentar o Botafogo. Valencia sofreu lesão muscular na derrota por 3 a 1 para o Atlético Nacional, na quinta-feira. E Borré, que se recupera também de lesão muscular, está sendo preparado para o jogo com o Nacional, quinta-feira, no Uruguai, pela Libertadores.

Wesley, o único atacante titular em condições de atuar, deve ser poupado. Lucca e Ricardo Mathias brigam por uma vaga no ataque. Fernando e Alan Patrick também devem começar no banco.

Wesley pode ser poupado no Internacional diante do Botafogo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X INTERNACIONAL

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo, 11 de maio de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Allan, Gregore e Marlon Freitas (Nathan Fernandes); Elias Manoel (Santi Rodríguez), Igor Jesus e Artur.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Oscar Romero e Gustavo Prado; Lucca (Ricardo Mathias)