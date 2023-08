CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> !BIZARRO! Aos 17 minutos, Maurício foi acionado na grande área, finalizou, Perri não conseguiu encaixar a defesa e ficou procurando a bola, enquanto o meia do Internacional aproveitou a bobeada e estufou as redes



> !QUE PRESSÃO! No início da segunda etapa, o Botafogo voltou pressionando e Victor Sá empatou a partida após receber passe do lado esquerdo e finalizar por baixo das pernas de Rochet



> !NÃO FUNCIONOU! Após o empate, Coudet promoveu a entrada de Nico Hernández no Internacional aos 12 minutos, mas o atleta fez um gol contra em sua primeira jogada tentando cortar um cruzamento e dividindo a jogada com Janderson



> !QUE GOLAÇO! Em um rápido contra-ataque após bobeada de Pedro Henrique, Di Plácido encontrou Eduardo, que serviu Luis Henrique na área e o atacante bateu de primeira para definir a partida



> !DEFESAÇA! Aos 32 minutos da etapa final, Pedro Henrique recebeu um cruzamento rasteiro na área e apareceu livre de marcação, mas Lucas Perri fez grande defesa com o peito