Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 16/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

A temporada entrou na reta final, e qualquer resultado pode definir o campeão brasileiro de 2024. O Botafogo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos, e terá mais cinco jogos para confirmar o favoritismo e terminar o ano com o título. Entre eles, quatro dos cinco jogos restantes são contra times na parte de cima da tabela. Para isso, a equipe de Artur Jorge conta com um aproveitamento positivo para decidir a competição.

Para se consagrar campeão, o Glorioso precisa passar por cima de times que lutam entre as primeiras posições, incluindo o Palmeiras, vice colocado, com 64 pontos, e adversário direto pelo título. Apesar de parecer ser uma missão ingrata, o retrospecto recente é favorável para o Alvinegro.

No último duelo pelo Brasileirão, o Botafogo empatou sem gols com o Cuiabá, pela 33ª rodada, no Nilton Santos. Apesar do resultado frustrante, o cenário ainda é favorável. Com uma vantagem de quatro pontos para o vice, o time precisa apenas manter o desempenho para permanecer no topo da tabela. Se vencer os próximos dois confrontos, e contar com um tropeço do Palmeiras, pode se consagrar campeão no Allianz Parque, em confronto direto no dia 26.

Os próximos quatro jogos do Botafogo

Atlético-MG - 20/11 - ✈️

Vitória - 23/11 - 🏠

Palmeiras 26/11 - ✈️

Internacional - 04/12 - ✈️

São Paulo - 8/12 - 🏠

No primeiro turno, a equipe de Artur só perdeu pontos para o São Paulo, no Morumbis. De resto, venceu todas as partidas contra os adversários restantes. Contra os times na parte de cima da tabela, o Botafogo já jogou 14 partidas: sete vitórias, três derrotas e quatro empates (nos dois turnos), resultando em cerca de 66% de aproveitamento. No segundo turno, foram apenas dois tropeços contra os 10 primeiros: derrota para o Cruzeiro e empate contra o Bahia.

Entre os 10 primeiros, foram cinco jogos no returno: três vitórias, um empate e uma derrota. Já contra os 10 últimos, foram nove jogos: cinco vitórias, três empates e uma derrota. Os principais tropeços nessa reta final foram contra times que lutam contra o rebaixamento: empates contra Cuiabá (19º), Criciúma (15º) e Grêmio (12º), além da derrota para Juventude (16º). Os pontos deixados para trás para equipes da parte inferior da tabela representam 64,2% do total.

No primeiro turno, o Glorioso venceu o Galo por 3 a 0, em casa. Venceu o Vitória por 1 a 0, no Barradão. Venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Nilton Santos. Venceu o Inter por 1 a 0, e empatou com o São Paulo. Agora, basta repetir os feitos da primeira etapa na competição para se consagrar campeão brasileiro.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (20), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, para dar mais um passo importante em busca da taça. A bola rola a partir das 21h30m (de Brasília).

