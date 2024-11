Botafogo bate recorde histórico de vendas de camisas em 2024

Júniro Santos, jogador do Botafogo, comemora vitória sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Publicada em 15/11/2024 - 14:02 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 15/11/2024 - 15:09

A boa fase do Botafogo nesta temporada acarretou uma série de recordes históricos dentro e fora de campo. Nos últimos dias, o clube divulgou um relatório que detalhou o crescimento da marca do Glorioso em números. A ascensão desde o início do investimento da SAF vai das vendas de camisas aos sócios-torcedores.

Na última janela de transferências, o Alvinegro bateu recordes de investimentos em jogadores na Era SAF. Cerca de R$ 231 milhões foram gastos em contratações para agregar oito jogadores ao elenco de Artur Jorge. Se somadas as duas janelas de 2024, os valores chegam ao montante de R$ 373,2 milhões. Isso porque cinco das oito contratações feitas no meio do ano chegaram sem custos.

Porém, o investimento no campo e bola tem dado retorno fora de campo. Além da valorização dos atletas por conta do bom desempenho, o clube bateu recordes de vendas de camisas na Botafogo Store, com um crescimento de 37% no faturamento em comparação a 2023 - e ainda um aumento de 204% em relação à média pré-SAF. Esses números refletem também o fortalecimento do engajamento da torcida com a marca Botafogo.

O Programa de Sócios também atingiu marcas inéditas nesta temporada. O número chegou a 78.000 sócios, um recorde na história do clube, se tornando o sexto clube com mais associados no Brasil. Esse aumento significativo resultou em um crescimento de 17% no ticket-médio, evidenciando o fortalecimento do programa e a valorização da experiência oferecida. Com o objetivo de oferecer mais vantagens aos torcedores, o Botafogo lançou benefícios exclusivos para os sócios Camisa 7, resultando em um crescimento de 24% na base de associados em 2024.

O Glorioso ainda disputa dois títulos em uma temporada que já se tornou histórica para o clube. Para sacramentar o ano, a equipe volta a campo na próxima quarta-feira (20), em partida contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, para defender a liderança e aumentar a distância no topo da tabela. O confronto será um 'ensaio' do que as equipes podem esperar da final da Libertadores, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.