Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 12:08 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (15), o Dorival Júnior convocou dois novos nomes para as laterais da Seleção Brasileira, para o confronto contra o Uruguai, na próxima terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Entre eles, Alex Telles, do Botafogo, que vai substituir Guilherme Arana, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no treino em Belém no início da semana. Com isso, o Glorioso chega a sete jogador convocados nesta Data Fifa.

Agora, o Alvinegro é o clube brasileiro com mais jogadores convocados para suas seleções: Igor Jesus, Luiz Henrique, Alex Telles, Thiago Almada, Bastos, Savarino e Gatito Fernández. Desses, quatro jogadores já entraram em campo no primeiro comprimisso com os times nacionais.

No confronto contra a Venezuela, Dorival Jr. optou por Igor Jesus como titular, mas Luiz Henrique entrou no segundo tempo. Na lateral-esquerda, Abner foi a primeira opção e Arana, era o reserva imediato. Com o desfalque, Alex Telles deve assumir a função e pode ter a chance de atuar contra o Uruguai.

O desempenho dos atletas convocados nesta Data Fifa pode influenciar diretamente nos planos do Botafogo para a partida contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Brasileirão. Isso porque o Glorioso entra em campo apenas um dia após o último duelo das seleções, no dia 19. Por isso, Artur Jorge pode optar por poupar alguns titulares devido ao desgaste físico.

O duelo será um 'ensaio' do que as equipes podem esperar na final da Libertadores, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mas, pelo campeonato nacional, a partida pode simbolizar um passo importante para o título antecipado do Glorioso. A bola rola a partir das 21h30m (de Brasília).