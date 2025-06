Igor Jesus agradece carinho da torcida do Botafogo em despedida do Nilton Santos

Vai chegando ao fim a passagem de um dos jogadores mais especiais da era SAF: Igor Jesus fez seu último jogo no Nilton Santos como jogador do Botafogo nesta quarta-feira (4) e irá se apresentar no início da próxima temporada europeia ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, o camisa 99 não escondeu a emoção ao apito final do jogo contra o Ceará, na vitória do Botafogo por 3 a 2. Após a partida, em passagem pela zona mista, o centroavante falou sobre sua saída.

- Agora vou seguir um novo caminho e espero também der muito feliz. Queria agradecer à torcida do Botafogo pelo reconhecimento por tudo que eu fiz aqui - iniciou Igor.

continua após a publicidade

- O coração ficou um pouquinho apertado porque o Botafogo é um clube que eu amo bastante, que me fez acreditar novamente no meu potencial. Sexta-feira passada (30/5), meu empresário falou que estava tudo certo entre os clubes e só tinha que ter minha decisão. Optei por ir. O clube é empresa, também precisa de dinheiro para pagar as contas. Eu não quero atrasar o lado do clube e quero seguir minha vida na Europa, ter uma grande passagem por lá - finalizou.

Este não foi o último jogo de Igor Jesus pelo Botafogo. Antes de partir para a primeira experiência no futebol europeu, o atacante disputará pelo Alvinegro o Mundial de Clubes da Fifa, a partir do dia 15 de julho. A chave tem Seattle Sounders, PSG e Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus foi mapeado e contratado pelo Botafogo para a segunda janela de 2024 após destaque com a camisa do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. Na época, o Glorioso assinou sem custos de transferência.