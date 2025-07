Mercado da bola: Botafogo intensifica busca por zagueiro

Com Bastos se recuperando de cirurgia e já sem Jair, anunciado no Nottingham Forest, o Botafogo corre atrás de um zagueiro pelo menos para compor grupo. O time alvinegro anunciou dois defensores para o Sub-20 e negocia a contratação de outro jovem zagueiro, mas já para ser integrado ao elenco titular.

O alvo da vez é Dantas, atualmente no Novorizontino. O zagueiro de 1,89m completará 21 anos no próximo dia 25. A proposta do Botafogo é estimada em R$ 8 milhões, valor que agrada à diretoria do clube paulista.

A contratação de Dantas, porém, esbarra no desejo do Novorizontino de contar com o zagueiro até o final da Série B, prevista para novembro. Terceiro colocado na competição, com 30 pontos, o time paulista ocupa G-4 e sonha em chegar à elite nacional do próximo ano. Por isso, não quer se desfazer de um titular da zaga.

O Botafogo, por sua vez, não tem um reserva imediato para Kaio Pantaleão, que assumiu a titularidade com a saída de Jair — David Ricardo é opção para Alexander Barboza. E, com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores pela frente, o risco de precisar improvisar um jogador na zaga começa a ganhar corpo.

Botafogo quer zagueiro diferente de Kaio Pantaleão

Kaio Pantaleão foi contratado junto ao Krasnodar, da Rússia, às vésperas do Mundial de Clubes. O zagueiro tem 29 anos e já está bem integrado ao grupo titular.

Mas o Botafogo agora quer um defensor mais jovem, com potencial de venda para a Europa do futuro. A ideia é repetir o que aconteceu com Jair, de 20 anos, que foi contratado junto ao Santos no início da temporada e já foi negociado para o futebol inglês.

O clube carioca, aliás, anunciou nessa terça-feira (15) a contração de dois zagueiros para a equipe sub-20 — e ambos destros. Danilo, de 18 anos, estava no Bragantino, enquanto Dayvisson, de 19, veio do Athletico-PR. O clube também anunciou o lateral-direito Kadu, que completará 20 anos no próximo mês. Ele estava no Remo.