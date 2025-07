Botafogo define time para partida contra o Vitória; veja escalações

O Botafogo está escalado para o duelo com o Vitória, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia oficial do técnico Davide Ancelotti como técnico do Glorioso.

O italiano ficou no banco de reservas contra o Vasco, mas assinou a súmula como assistente de preparador de goleiros. Na ocasião, Cláudio Caçapa foi quem comandou a equipe.

Arthur Cabral marcou seu primeiro gol pelo Botafogo na partida contra o Vasco (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Para o duelo com o Vitória, Allan vai substituir o volante Gregore, que está de saída para o Al‑Rayyan, do Catar.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Montoro e Savarino; Arthur Cabral.

Já o Vitória, desfalcado de Lucas Halter — que está fora da partida por pertencer ao Botafogo —, começa o jogo com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ricardo Ryller, William Oliveira e Ronald; Matheuzinho, Lucas Braga e Renato Kayzer

Lucas Halter em ação para o Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Tudo sobre o jogo entre Botafogo e Vitória pelo Brasileirão 2025 (onde assistir, horário e local):

Botafogo x Vitória

14ª rodada — Campeonato Brasileiro Série A 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Globo (canal aberto) e SporTv (canal fechado)

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira