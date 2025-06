Botafogo vai ao Mundial em alta sob o comando de Renato Paiva

A despedida do Botafogo antes o embarque para o Mundial de Clubes foi em grande estilo. No último compromisso em casa com o ídolo Igor Jesus em campo, o Glorioso venceu o Ceará por 3 a 2 em jogo atrasado pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e agora se prepara de olho na estreia, contra o Seattle Sounders, no próximo dia 15.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Diante do Vozão, apesar do susto na segunda etapa, foi mais uma atuação para dar confiança e mostrar que há um caminho. Nomes importantes deram resposta, como Santi Rodríguez (ainda que longe do esperado), Alex Telles e Marlon Freitas, e o conjunto novamente prevaleceu. Virada de chave em ótimo cenário.

A equipe alvinegra vive o melhor momento na temporada: dentro do G-6 do Brasileirão, nas oitavas de final da Copa do Brasil e também da Libertadores. O trabalho, questionado no início, vai dando frutos às vésperas da grande competição de 2025.

continua após a publicidade

Paiva admite reforços abaixo do esperado e analisa vitória do Botafogo sobre o Ceará

Renato Paiva encontrou o modelo ideal para este Botafogo, que, ainda longe do apresentado em 2024, segue em evolução. Ainda que perca pilares do elenco, como Jair, Cuiabano e Igor Jesus, a certeza é de afirmação.

De encontro a isso vão movimentações visando o segundo semestre. Já tendo anunciado Álvaro Montoro e acertado com Kaio Pantaleão, o Glorioso encaminhou as chegadas dos atacantes Joaquín Correa, da Inter de Milão, Arthur Cabral, do Benfica, e negocia com Luka Jović, de saída do Milan.

continua após a publicidade

Nos últimos dez compromissos, são sete vitórias, um empate e duas derrotas, para Bahia e Capital - a segunda com time todo reserva e classificação encaminhada na Copa do Brasil após 4 a 0 na ida. A arrancada deu ao torcedor a esperança de mais um ótimo ano.

O Mundial de Clubes é um marco para o Alvinegro e, ainda que há a expectativa por uma campanha histórica, já que PSG e Atlético de Madrid dividem grupo, o peso da competição não pode entrar em campo. É hora de mostrar o tamanho do projeto da SAF de John Textor e pegar mais fôlego para a sequência do ano com Renato Paiva.