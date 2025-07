Botafogo e Al‑Rayyan fecham acordo, e venda de Gregore é encaminhada

O Botafogo acertou a venda de Gregore ao Al‑Rayyan, do Catar. Os clubes acertaram as condições para a transferência do volante, que fará sua despedida do Glorioso nesta quarta-feira (16), em partida contra o Vitória, no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Atlético de Madrid anuncia contratação de Thiago Almada, ex-Botafogo

A operação foi concluída na noite desta terça-feira (15), após longa rodada de reuniões entre o proprietário da SAF alvinegra, John Textor, o diretor de gestão esportiva Alessandro Brito e o representante do jogador, Paulo Pitombeira.

Inicialmente, o Botafogo ficara incomodado com a postura do clube catari, que havia indicado pagamento à vista dos 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44,3 milhões), mas pediu para negociar após o acerto. Contudo, pesou a vontade do atleta, que receberá perto do dobro do salário atual.

continua após a publicidade

O Alvinegro estuda uma homenagem a Gregore antes do jogo contra o Vitória. O camisa 8 será relacionado, mas dificilmente começará entre os 11, já que Allan é o provável titular da equipe que enfrentará o time baiano.

Com 83 partidas disputadas pelo Botafogo e três gols feitos – incluindo o que sacramentou o título do Brasileirão de 2024 contra o São Paulo – além de duas assistências, Gregore deixa o clube após temporada de destaque no meio‑campo alvinegro. A venda ao clube do Catar está em sua fase final de tramitação, cabendo apenas ajustes burocráticos antes do anúncio oficial.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo