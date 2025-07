O Botafogo negocia a contratação do atacante Gonçalo Borges, de 24 anos, do FC Porto, de Portugal. Os clubes já avançaram por um acordo, restando apenas o aval do jogador e seu estafe para a negociação ter um final feliz.

Gonçalo Borges atua preferencialmente pela ponta direita, mas também desempenha bem o papel na esquerda. Ele é considerado um jogador interessante pela SAF devido à habilidade, velocidade e força física. As informações iniciais são do "Bola na Rede", de Portugal, e foram confirmadas pelo Lance!.

O atacante tem contrato com o clube português até junho de 2027. Ele está no Porto desde as categorias de base e, nas últimas janelas, esteve na mira de clubes como Feyenoord, da Holanda, e Strasbourg, da França.

Gonçalo Borges, atacante do Porto que negocia com o Botafogo (Foto: Arquivo Pessoal)

Com o período de transferências no Brasil aberto no último dia 10, o Botafogo prioriza as chegadas de zagueiro e atacante pelo lado direito. A SAF de John Textor está atenta ao mercado pensando em qualificar ainda mais o elenco para as três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Para o segundo semestre, o Botafogo acertou as contrações do zagueiro Kaio Fernando, dos meias-atacantes Álvaro Montoro e Jordan Barrera, e dos atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa.

Mercado da bola: Botafogo intensifica busca por zagueiro

Com Bastos se recuperando de cirurgia e já sem Jair, anunciado no Nottingham Forest, o Botafogo corre atrás de um zagueiro pelo menos para compor grupo. O time alvinegro anunciou dois defensores para o Sub-20 e negocia a contratação de outro jovem zagueiro, mas já para ser integrado ao elenco titular.

O alvo da vez é Dantas, atualmente no Novorizontino. O zagueiro de 1,89m completará 21 anos no próximo dia 25. A proposta do Botafogo é estimada em R$ 8 milhões, valor que agrada à diretoria do clube paulista.

A contratação de Dantas, porém, esbarra no desejo do Novorizontino de contar com o zagueiro até o final da Série B, prevista para novembro. Terceiro colocado na competição, com 30 pontos, o time paulista ocupa G-4 e sonha em chegar à elite nacional do próximo ano. Por isso, não quer se desfazer de um titular da zaga.

O Botafogo, por sua vez, não tem um reserva imediato para Kaio Pantaleão, que assumiu a titularidade com a saída de Jair — David Ricardo é opção para Alexander Barboza. E, com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores pela frente, o risco de precisar improvisar um jogador na zaga começa a ganhar corpo.