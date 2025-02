Bastidores: entenda impasse entre Botafogo e Vasco Matos

O Botafogo segue sem treinador após novo capítulo nas negociações por Vasco Matos. Depois de chegar a um acordo com a diretoria carioca, o profissional recuou na madrugada desta quarta-feira (19) e decidiu permanecer no Santa Clara, de Portugal, que estendeu seu contrato até 2027. Porém, segundo apuração do Lance!, faltou 'algo a mais' para o negócio de concretizar.

O treinador chegou ao final do processo seletivo, porém, a performance de Vasco na apresentação durante a entrevista de emprego não encantou Textor. Para o norte-americano, faltou “um algo a mais”, que o fez ter dúvidas sobre a escolha do comandante.

Antes de tomar a decisão final se fecharia ou não com Vasco, o Botafogo iniciou a fase de diligências, que inclui o envio de documentação por parte do candidato para avaliação. Foi a hora que se revelou que ele não possui a licença para atuar como treinador no futebol brasileiro

O Botafogo informou ao técnico português que nessas condições não poderia seguir com o processo seletivo ou qualquer possibilidade de acordo. E que a negociação estava encerrada naquele momento (isso ocorreu na noite da última terça-feira).

Apesar da escolha por seguir as tratativas com o treinador, em nenhum momento Botafogo e Vasco selaram qualquer acordo. Nem mesmo com a documentação e licença em dia poderia significar que algum acordo seria selado. A falta de “match” entre Textor e comandante pesou para o Alvinegro não se esforçar a realizar tratativas com as entidades (Conmebol, FIFA, etc).

Dessa forma, o Botafogo segue no mercado em busca por um novo treinador. John Textor centraliza as negociações. A expectativa é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

O que alega Vasco Matos?

Dois fatores, por sua vez, foram fundamentais para travar as tratativas: o primeiro, e principal, foi o fato de o Botafogo não conseguir garantir que o técnico pudesse comandar a equipe na atual edição da Copa Libertadores.

Mudanças de última hora nas condições do acordo também desagradaram Vasco Matos, que, inicialmente, havia recebido uma proposta válida por dois anos. O fim das negociações foi divulgado inicialmente pelo "UOL" e confirmado pela reportagem do Lance!.

Com isso, o Botafogo retorna ao mercado em busca de um novo comandante após a saída de Artur Jorge, que atualmente está no Al-Rayyan, do Catar. Cláudio Caçapa, recém-contratado para compor a comissão técnica, permanece como treinador interino.

O time comandando por Cláudio Caçapa volta a campo na quinta-feira (20), contra o Racing, no El Cilindro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na quinta-feira da semana que vem (27), no Nilton Santos.