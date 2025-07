Botafogo recomeça projeto visando 2025 de sucesso

Tudo novo de novo em um 2025 conturbado quanto ao planejamento, mas que está vivo por presença e força nas três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Botafogo vai para o segundo semestre com o terceiro trabalho diferente e aposta em Davide Ancelotti para conduzir o projeto a mais um ano de sucesso.

A temporada iniciou com Carlos Leiria sendo interino após a saída de Artur Jorge, passou por Renato Paiva tendo breve transição de Cláudio Caçapa e, ao que tudo indica, terminará sob a batuta do jovem profissional de 35 anos em seu primeiro trabalho como técnico. Chancela e peso há, tendo em vista a grandeza do pai Carlo Ancelotti, quem acompanha desde 2012 como auxiliar.

Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, deve ser o novo técnico do Botafogo (Foto: Divulgação)

A missão não é das mais fáceis, ainda que haja ótimo material no elenco. Um dos pontos principais é recolocar a equipe dentro daquilo que o projeto de John Textor exige: ofensividade e protagonismo. Davide assume a preferência por um jogo vertical e ousado, o que agradou o dono da SAF.

Convicções de Textor pensando no Botafogo

John Textor se afastou da gestão do Lyon e prometeu mais presença na rotina do clube carioca para comandar o futebol. A demissão de Renato Paiva, após o Mundial, se deu por contradições em relação ao que vinha sendo visto em campo e o que o português alegou na entrevista para contratação. Para o estadunidense, o Botafogo mostrava pouca competitividade, jogo ofensivo e não via futuro.

Davide Ancelotti era tratado como plano A desde o início e chega cercado de expectativas. Com comissão técnica a ser definida, o italiano verá um plantel recheado de peças renomadas - como Allan, com quem trabalhou no Napoli e no Everton - e identificadas. A primeira experiência vem com muita confiança depositada por um projeto grande e que acredita em títulos ao fim de 2025.