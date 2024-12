Botafogo acerta com nova patrocinadora máster para 2025

A temporada de 2024 ficou para trás deixando dois dos maiores títulos do futebol brasileiro e um ano de recordes na história do Botafogo. Agora, o clube virou a chave e já começou a pensar no planejamento para 2025. Em meio a muitas incertezas, uma coisa é garantida: o Alvinegro passará por algumas mudanças importantes a partir de janeiro. Uma delas é a patrocinadora que estampará o lugar mais nobre da camisa.

Depois de dois anos de contrato com a Parimatch, a parceria chegou ao fim em dezembro de 2024. Em janeiro do ano passado, o contrato com a casa de apostas se tornou o maior patrocínio da história do Botafogo, rendendo R$ 27,5 milhões por ano e cerca de R$ 55 milhões no total.

Agora, depois de conquistar o Brasileirão e Libertadores, o clube visa alçar voos mais altos. Por isso, já tem um contrato assinado com uma nova patrocinador máster para 2025 em que duplica o valor arrecado com a última parceria. O novo patrocínio já está fechado com o Glorioso e prevê um contrato por três anos e um valor de R$ 55 milhões por ano, além de bônus por títulos. A informação foi dada primeiramente pelo "canal do TF" e confirmada pelo Lance!.

Com o valor dobrado, o Alvinegro subiria quatro posições e se tornaria o sexto maior patrocínio máster entre os clubes da Série A, ficando atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vasco. Veja a lista:

Confira a lista de patrocínio máster dos clubes do Brasileirão que disputaram a Série A do Brasileirão 2024:

Flamengo - Pixbet (R$ 105 milhões por ano)

Corinthians - Esportes da Sorte (R$ 103 milhões por ano)

Palmeiras - Crefisa (R$ 81 milhões fixos por ano podendo saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato)

Vasco - Betfair (R$ 70 milhões por ano)

Botafogo - Sem nome - (R$ 55 milhões)

São Paulo - SuperBet (R$ 52 milhões)

Fluminense - SuperBet (R$ 52 milhões)

Apesar do nome ser guardado a sete chaves, já se sabe que é uma cada de apostas que não patrocina nenhum outro clube brasileiro. Ao todo, o contrato pelos três anos de parceria deve render ao Glorioso ao menos R$ 165 milhões. O anúncio deve acontecer nos próximos dias.

