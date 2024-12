Artur Jorge se declara ao Botafogo, mas evita falar sobre futuro

Depois da derrota por 3 a 0, para o Pachuca, do México, e uma eliminação precoce na Copa Intercontinental, disputada em Doha, no Catar, a delegação do Botafogo desembarcou nesta sexta-feira (13), no Rio de Janeiro para, finalmente, descansar após 75 jogos na temporada. Em meio às incertezas sobre a sua permanência para 2025, Artur Jorge evitou dar detalhes sobre seu futuro.

O treinador fez questão de falar com a imprensa e agradecer a presença dos torcedores presentes no aeroporto Galeão para recepcionar o time. Cerca de 100 torcedores compareceram ao 'Aerofogo' para recepcionar o elenco.

– Esta torcida, que hoje fez questão de aqui estar, fico muito satisfeito por isso. É uma prova, é uma marca também de união e de enorme satisfação por aquilo que nós fizemos, construímos e deixamos seguramente um legado aqui neste público.

Perguntado sobre seu futuro do Botafogo, Artur Jorge evitou dar maiores detalhes e deixou claro que seus únicos planos, no momento, é regressar para Portugal para o seu período de férias. Segundo o comandante, ainda não houve conversas com John Textor para falar sobre sua permanência.

Sobre o apoio e carinho dos torcedores

– É fantástico, porque o mesmo se passou no estádio quando vencemos o campeonato e festejámos junto a nossa torcida. É muito bom. Acima de tudo, pelo reconhecimento, pelo trabalho que fizemos, por aquilo que foi a nossa paixão, aquilo que nós entregámos ao clube, a única forma de nós termos esse retorno é ver a torcida do nosso lado, a acarinhar-nos, a dar-nos amor, a poder torcer por nós.

Artur Jorge recebe sondagens da Europa

Artur Jorge se esquivou ao ser perguntado sobre o seu futuro no Botafogo. O contrato do treinador português com o Glorioso vai até dezembro de 2025. Mas a passagem pelo futebol brasileiro pode ser mais breve. Segundo apuração do Lance!, o comandante tem recebido sondagens de clubes na Europa há semanas. Já houve consultas da Espanha, França, Inglaterra e até mesmo do mundo árabe.

Após a conquista do Brasileirão, no último domingo (8), John Textor admitiu as propostas recebidas pelo treinador e afirmou que vai conversar com Artur Jorge pessoalmente para tomar uma decisão sobre a permanência para a próxima temporada. Segundo o americano, caso o técnico decida sair do Botafogo, não será por questões financeiras.

– Sobre o treinador, ele tem um contrato. Ele ganhou bônus incríveis. Eu não acho que em sua cabeça é sobre dinheiro. Se você é escolhido, é sobre a família. Então, agora que isso acabou, ele e eu vamos conversar, como sempre fazemos, direto, um a um. Então é isso que vamos descobrir.

A delegação alvinegra chegou incompleta ao Rio de Janeiro. Alguns jogadores decidiram deixar Doha diretamente para outros destinos em suas férias, ou optaram por deixar a capital mais cedo. Luiz Henrique, por exemplo, deixou o Catar pela manhã desta quinta-feira (12), e postou em suas redes sociais, em uma classe executiva de um voo comercial. Além do atacante, Savarino, Marlon Freitas, Adryelson, Tchê Tchê, Danilo Barboza, Mateo Ponte e Gatito Fernández também não voltaram com a delegação.