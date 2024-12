Torcedores do Botafogo opinam sobre permanência de Tiquinho Soares

Com o fim da temporada do Botafogo, as movimentações do mercado da bola começam a acontecer sobre o elenco glorioso de 2024. Depois da conquista do Brasileirão e da Libertadores, peças importantes da equipe já receberam propostas de outros clubes e não têm permanência garantida para 2025. Um desses jogadores é Tiquinho Soares.

No Alvinegro desde 2022, o atacante foi o principal personagem da campanha de 2023 e rapidamente caiu nas graças da torcida. No ano, em 54 jogos, foram 29 gols e sete assistências, alcançando sua melhor temporada na carreira. Porém, junto com a derrocada do título brasileiro do Botafogo, veio também a queda de desempenho do jogador.

Com uma grande reformulação do elenco em 2024, Tiquinho acabou perdendo espaço na equipe principal e se tornou uma opção do banco para o segundo tempo. Agora, mesmo com contrato até o fim de 2026, o jogador tem despertado o interesse de outros clubes brasileiros, como Santos e Fluminense.

Por isso, o Lance! questionou os torcedores alvinegros sobre a permanência do artilheiro para a próxima temporada. Mesmo com pouco espaço entre os titulares, a maioria dos botafoguenses quer que Tiquinho fique no time para 2025. Em cerca de 1000 votos, em enquete feita no WhatsApp do Lance!, mais de 500 foram optaram pela permanência. Por outro lado, cerca de 300 torcedores votaram pela saída do camisa 9 e 200 para a manutenção do contrato com o jogador.

Apesar das consultas, o Botafogo não vê a saída do atacante de 33 anos como uma opção e pretende mantê-lo no elenco para a próxima temporada. Em julho de 2024, o clube anunciou a renovação de contrato com Tiquinho até o fim de 2026.

