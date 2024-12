Efeito Textor: elenco do Botafogo teve valorização superior a 600% em dois anos

A transformação do Botafogo em SAF, com a chegada do norte-americano John Textor para comandar o clube, mudou os rumos do Glorioso dentro e fora de campo. Após anos de dificuldades, com três rebaixamentos em menos de vinte anos, o clube recebeu investimentos que, aos poucos, fizeram com que o Botafogo caminhasse até a conquista do Brasileirão e da Libertadores de 2024. Dados da plataforma Transfermarkt mostram que o elenco alvinegro sofreu uma valorização de mais de 600% desde que o clube foi comprado por Textor.

No dia 3 de março de 2022, quando o bilionário comprou a SAF do Alvinegro, o elenco do clube estava avaliado em 23,7 milhões de euros, ocupando a 14ª posição no ranking dos elencos do futebol brasileiro. Entre os grandes do país, ficava à frente apenas do Vasco, avaliado em 21,4 milhões de euros na época.

Hoje, o elenco do Botafogo, campeão do Brasileiro e do principal campeonato do continente, está avaliado em 166,8 milhões de euros. Segundo o Transfermarkt, nenhum outro clube do país teve uma valorização tão alta.

Sozinho, o argentino Thiago Almada, avaliado em 27 milhões de euros, é mais valioso do que todo o elenco do clube em março de 2022. O meia é, por sinal, o jogador mais valioso do Alvinegro em 2024.

Em 2022, o jogador mais valioso do Botafogo era o atacante Matheus Nascimento, com um valor de mercado de 5 milhões de euros. Na época, apenas ele e mais quatro atletas do elenco estavam cotados acima de 1 milhão de euros.

Na derrota do Botafogo para a Portuguesa por 5 a 3, no dia 27 de fevereiro de 2022, última partida do clube antes da chegada de Textor, o time titular tinha valor de mercado de 10,7 milhões de euros.

Em 2024, 27 atletas do time de Artur Jorge estão avaliados acima de 1 milhão de euros e o time titular tem valor de mercado de 110 milhões de euros, ou seja, quase 100 milhões a mais do que o time de dois anos atrás.

Outro ponto que mostra a nova realidade do Botafogo é o ranking dos atletas mais valiosos do Brasileirão. O campeão possui quatro jogadores entre os 50 mais valiosos: Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino.