Barboza detalha trabalho de Paiva no Botafogo e destaca: ‘Começa a nova temporada’

O Botafogo reencontra sua torcida neste sábado (22), no Nilton Santos, para o amistoso contra o Novorizontino. O duelo deve ser o último teste antes da estreia do Brasileirão, contra o Palmeiras, no próximo domingo (30). Antes da partida, o zagueiro Alexander Barboza falou sobre expectativas para a temporada do time.

– Começa a nova temporada, podemos falar assim. Trabalhamos muito, o novo treinador chegou com uma ideia muito clara, acho que interpretamos o que o mister queria. Contra o Cruzeiro houve muitas coisas boas, erros também, o que é normal num primeiro jogo. Hoje é também um bom jogo para nossa preparação – disse Barboza em entrevista à “Botafogo TV”.

Para o confronto deste sábado (22), o argentino terá o retorno de Bastos como sua dupla na defesa alvinegra, eleita como uma das melhoras zagas do futebol brasileiro. O angolano estava se recuperando de um trauma no joelho e não atuou pelo Botafogo pelo estadual e finais da Supercopa e Recopa Sul-Americana.

Barboza falou da importância do amistoso contra o Novorizontino e como avaliou o período sem jogos. Depois da eliminação no Campeonato Carioca, o Glorioso teve cerca de um mês para se preparar, com o novo treinador Renato Paiva, para a estreia do Brasileirão.

– Depois já começa um jogo atrás do outro, a cada três ou quatro dias, e já com um jogo difícil, contra o Palmeiras, depois viagem para o Chile… É o último jogo de preparação. Nossa ideia é mostrar dentro de campo para que o torcedor veja também o que o time trabalhou nesses dias todos – completou o argentino.

Dessa forma, Renato Paiva definiu o Botafogo com: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Santi Rodríguez e Igor Jesus.

Com a presença do torcedor no Nilton Santos, o Botafogo entra em campo a partir das 16h15 (de Brasília), para duelo contra o clube paulista. Em seguida, faz sua estreia pelo Brasileirão contra o Palmeiras, no próximo domingo (30), no Allianz Parque. A partida, marcada para às 16h (de Brasília), marca o duelo entre o vice e o campeão brasileiro da última temporada.