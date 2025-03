Almada marca golaço e vive boa fase após deixar Botafogo

Thiago Almada brilhou na última sexta-feira (21) ao marcar um golaço que garantiu a vitória da Argentina sobre o Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Aos 23 anos, o ex-jogador do Botafogo, agora no Lyon, tem se consolidado como um dos grandes talentos argentinos desta geração e foi titular na partida.

Fase de Almada após deixar o Botafogo

A meia deixou o clube carioca em alta, sendo peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores antes de sua transferência para o Lyon, em janeiro de 2025. Desde que chegou ao futebol francês, Almada já soma duas assistências e um gol em 10 partidas.

Golaço rendeu comparações com Messi

A atuação de destaque rendeu elogios da imprensa internacional. O jornal espanhol As chegou a chamá-lo de "outro Messi ", relembrando comparações anteriores entre o jovem e o craque argentino.

- El ‘otro’ Messi hace de Messi - que traduzido fica "O outro Messi joga com Messi", foi o que estampou o As

Em entrevista ao "Olé", o meia atacante disse que este foi o gol mais bonito da própria carreira. E o também ficará marcado como o gol 2.000 da Seleção Argentina.

Confira os gols da Argentina centena por centena:

2000 gols - Thiago Almada (2025) 1900 gols - Lionel Messi (2021) 1800 gols - Funes Mori (2016) 1700 gols - Augusto Fernández (2013) 1600 gols - Guilhermo Burdisso (2010) 1500 gols - Román Riquelme (2005) 1400 gols - Cristian González (2001) 1300 gols - Ariel Ortega (1996) 1200 gols - Claudio Caniggia (1991) 1100 gols - Daniel Passarela (1982) 1000 gols - René Houseman (1976) 900 gols - Oscar Más (1972) 800 gols - Luis Artime (1963) 700 gols - Raúl Belén (1959) 600 gols - Rodolfo Micheli (1954) 500 gols - René Pontoni (1945) 400 gols - Herminio Masantonio (1940) 300 gols - Mario Evaristo (1929) 200 gols - Domingo Tascaroni (1924) 100 gols - Enrique Hayes (1915)