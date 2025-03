O Botafogo reencontra sua torcida neste sábado (22), no Nilton Santos, para o amistoso contra o Novorizontino. O duelo deve ser o último teste antes da estreia do Brasileirão, contra o Palmeiras, no próximo domingo (30). Sem Savarino, o treinador Renato Paiva escalou um time titular sem muitas surpresas para a partida.

Único convocado do Alvinegro nesta Data Fifa além de Bastos, cortado para se recuperar de lesão, o venezuelano desfalca a equipe para o amistoso. Patrick de Paula foi a escolha do treinador para assumir a posição. Apesar de estar em compromisso pela seleção, o meia não foi relacionado par a partida da última sexta-feira (21), contra o Equador, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Dessa forma, Renato Paiva definiu o Botafogo com: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Santi Rodríguez e Igor Jesus.

A partida marcará a estreia de Santiago Rodríguez com a camisa alvinegra e deve contar com mais reforços como novidade. Os atacantes Nathan Fernandes e Elias Manoel ocupam o banco de reservas e podem ser testados diante da torcida.

Treinando com o elenco, Bastos faz seu retorno à equipe titular e estará à disposição para a estreia no Brasileirão.

Em entrevista coletiva no CT Lonier, o técnico português revelou como pretende fazer o Glorioso jogar, e revelou que não deve fazer muitas mudanças em relação ao trabalho feito por Artur Jorge, na última temporada.

–– Nós temos uma ideia de jogo que assenta muito, como eu já disse várias vezes, com um jogo posicional. O jogo posicional é a equipe estar junta atacando e defendendo. Por quê? Porque se está junta, quando ataca tem mais linhas de passe, tem mais dinâmicas interiores e exteriores, coloca mais jogadores nas zonas onde está a bola, seja fora da área, seja dentro da área, e depois, dentro disso, aprender com os que ficam mais atrás, a defender com menos, ocupar bem as zonas para defender com menos e anular as referências de transição do adversário.

Outra em relação à equipe campeã da América em 2024 é o posicionamento de Igor Jesus. Segundo o jogador, Paiva prefere que ele fique mais fixo dentro da área e saia menos para construir as jogadas. Apesar de manter a movimentação, o trabalho de fazer com que a bola chegue no setor ofensivo deve ficar com Savarino e Santi Rodríguez, uruguaio que chega para o lugar de Thiago Almada.

Com a presença do torcedor no Nilton Santos, o Botafogo entra em campo a partir das 16h15 (de Brasília), para duelo contra o clube paulista. Em seguida, faz sua estreia pelo Brasileirão contra o Palmeiras, no próximo domingo (30), no Allianz Parque. A partida, marcada para às 16h (de Brasília), marca o duelo entre o vice e o campeão brasileiro da última temporada.