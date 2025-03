O meio-campista Matheus Frizzo, que esteve no acesso do Botafogo à elite do futebol brasileiro em 2021, assinou um contrato com o Grêmio Novorizontino para ser o craque do time na temporada 2025, e o maior salário da história do clube. Em exclusiva ao Lance!, o camisa 10 do Tigre do Vale comentou a expectativa de reencontrar o ex-clube, em partida amistosa neste sábado (22), às 16h15 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

- Com certeza é um amistoso muito especial, fico muito feliz de poder voltar ao Nilton Santos, agora vestindo as cores do Novorizontino. A expectativa é de fazer um ótimo teste para nossa preparação que está sendo muito positiva e de muita confiança no nosso trabalho. - disse Matheus Frizzo.

O amistoso será a primeira vez do meio-campista jogando contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Questionado sobre os momentos marcantes vividos no Glorioso, Matheus Frizzo relembrou a conquista da Série B do Brasileirão, e falou da evolução do clube desde o período em que vestia a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

- O momento mais marcante que vivi no Botafogo foi no jogo contra o Operário na 36º rodada da Série B, onde selamos nosso acesso e fui feliz dando a assistência para o gol. O estádio estava lotado, atmosfera única, foi um momento que me marcou muito - relembrou o camisa 10.

- Muito gratificante ter feito parte do início dessa evolução do clube, o que torna a motivação ainda maior em encontrar o Botafogo novamente e fazer uma grande partida. Guardo com muito carinho minha passagem pelo clube e fico feliz por ver tudo o que a torcida tem celebrado recentemente - seguiu.

continua após a publicidade

➡️ Marlon Freitas destaca faixa da torcida do Botafogo e revela conversa com Renato Paiva

Matheus Frizzo comenta objetivos com o Novorizontino

O Novorizontino superou concorrência do Athletico-PR, de times da Série A e do exterior para contratar Frizzo por empréstimo junto ao Tombense. O clube mineiro queria vendê-lo, em vez de emprestar, mas foi convencido pelos paulistas. Ao Lance!, o jogador, anunciado no dia 28 de janeiro deste ano, revelou as suas metas e objetivos para a temporada com os aurinegros.

- Para 2025 tenho minhas metas individuais, mas o principal objetivo é o de conseguir repetir esse feito de 2021 com o Botafogo e levar o Novorizontino pela primeira vez em sua história para a primeira divisão do futebol brasileiro.

Para o técnico Renato Paiva, o amistoso será fundamental para testar o time antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, marcada para o dia 30 de março, no Allianz Parque.