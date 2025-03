Botafogo abre treino e Renato Paiva detalha ideia de jogo

O Botafogo abriu o treino para a imprensa, nesta quinta-feira (20), como há muito tempo não se via. Em um dia atípica no CT Lonier, Renato Paiva deu seu 14º treino com o elenco alvinegro, mostrou mudanças que planeja fazer na equipe e detalhou ideias de estilo de jogo. Confira imagens abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Imprensa argentina analisa Botafogo na Libertadores: ‘Dos brasileiros é o mais fraco’

Em uma primeira atividade, o time fez um treino de finalização em um gol de tamanho menor e troca de passes. O destaque ficou para Igor Jesus e Artur que acertaram praticamente todos os chutes no alvo, além de força e precisão na hora de finalizar. Esse primeiro período levou cerca de 15 minutos, até o início do treino de intensidade.

Em um segundo momento, o treinador dividiu o elenco em dois times, mas com equipes mescladas, sem esboçar uma escalação titular. Nesse período, o time com colete tentava sair jogando, enquanto o time sem colete pressionava a saída de bola. O treino foi mais focado em marcação, pressão e construção de jogada, com três gols marcados: dois do Patrick de Paula e uma de Igor Jesus.

continua após a publicidade

Na terceira atividade, Renato Paiva fez um treino explorando as laterais do campo, com os pontas mais abertos. Nathan Fernandes de um lado e Matheus Martins do outro, com treino de cruzamentos e construção de jogadas externas.

Após o período de treino no campo, que levou cerca de uma hora. O treinador falou sobre o seu estilo de jogo, como gosta de jogar e de algumas modificações que tem feito com posicionamento de jogadores. Um deles é Igor Jesus, que deve jogar mais fixo na área, em vez de sair para construção.

continua após a publicidade

– Nós temos uma ideia de jogo que assenta muito, como eu já disse várias vezes, com um jogo posicional. O jogo posicional é a equipe estar junta atacando e defendendo. Porquê? Porque se está junta, quando ataca tem mais linhas de passe, tem mais dinâmicas interiores e exteriores, coloca mais jogadores nas zonas onde está a bola, seja fora da área, seja dentro da área, e depois, dentro disso, aprender com os que ficam mais atrás, a defender com menos, ocupar bem as zonas para defender com menos e anular as referências de transição do adversário.

Como quer que o Botafogo jogue

– É o espaço entre linhas, seja entre a linha média e a linha defensiva, seja entre a linha avançada e a linha média, e aí tu deixas espaço para o adversário crescer, progredir e ir na direção da tua área. Obviamente que a equipe quando está compacta e está mais perto do gol adversário, o espaço está nas costas. Esse é o perigo desta forma de jogar e de defender, mas obviamente nós também temos, e estamos a trabalhando nisso, antídotos porque as grandes equipes no futebol mundial jogam assim e já o Botafogo também jogava assim e ganhou os títulos jogando assim.

Posicionamento do Igor Jesus

– No sistema que nós jogamos, que é o 433 ou o 4231, nós jogamos com dois 'nove'. Mas, o Igor não quis contar tudo, e ainda bem, é um menino inteligente. Há zonas que ele atua de forma preferencial por conta das características dele. O que nós de fato queremos é que as jogadas terminem com o Igor na zona, que é onde ele é muito bom, dentro da área para fazer gols.

O Botafogo volta a campo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no domingo, dia 30 de março, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) para o duelo entre o vice e o campeão do campeonato nacional de 2024.