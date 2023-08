O Botafogo está eliminado da Copa Sul-Americana. Apesar de um primeiro tempo com mais oportunidades para o Defensa y Justicia, o Glorioso conseguiu empatar ainda antes do intervalo. Já na segunda etapa, a defesa continuou mal e a parte ofensiva não conseguia converter as poucas oportunidades criadas. Cuesta foi o destaque negativo do jogo na derrota por 2 a 1, nesta quarta-feira (30). Veja as notas dos jogadores do Alvinegro.