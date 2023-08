Para oficializar a chegada do jogador de 31 anos, o Glorioso utilizou uma música de autoria do angolano e alvinegro Evan Maurílio, autor de canções como "É Estrela" e "Embalado". Bastos foi "recepcionado" com o verso "O Palanca-Negra é alvinegro", referência ao símbolo da seleção de Angola.