De início, analisamos as contrações mais caras feitas pelo alvinegro desde a chegada do investidor estadunidense. Patrick de Paula, a maior delas, foi também uma das primeiras. No primeiro mês de Textor à frente do clube, o Botafogo pagou seis milhões de euros (R$ 34 milhões) para tirar o jovem do Palmeiras. No entanto, o retorno em campo não foi o esperado até então: após um 2022 mediano, o meia começou 2023 como um dos destaques do time no Cariocão, mas uma grave lesão no joelho o tirou de campo em fevereiro e ainda não há previsão de volta.