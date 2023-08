- Estive ao redor do mundo envolvido no futebol, e eu nunca tinha visto pessoas unidas assim. Estafe e vestiário. Eu gostaria que vocês soubessem que o que estamos fazendo é realmente especial. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração. Não esperávamos que essa temporada fosse tão boa. Esses campeonatos que estamos sonhando… Nos disseram que estávamos distantes no futuro. Temos a chance de fazer isso esse ano somente por causa do que vocês estão fazendo. Todo o trabalho… Eu sei que amam esse clube mais que qualquer um no mundo e vocês estão aqui pelas razões certas. Só quero agradecer por isso. Hoje foi especial. Semana passada foi especial. Todo o ano foi especial. E eu só quero agradecer por isso e continuem - completou.