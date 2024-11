Atlético-MG x Botafogo: saiba aproveitamento de Artur Jorge em finais

Esta é a semana mais importante não só da história do Botafogo como também da carreira de Artur Jorge. O treinador de 52 anos passou grande parte da sua carreira como comandante do Braga, de Portugal, mas no clube, nunca venceu um torneio internacional. A final da Libertadores, contra o Atlético-MG, que acontece no próximo sábado (30), no Monumental de Núñez, pode consagrar o técnico e o clube com o título inédito.

continua após a publicidade

▶️ Autoridades definem plano estratégico para botafoguenses em Buenos Aires; veja

▶️ Libertadores: preços em Buenos Aires assustam torcedores brasileiros

Mesmo jovem, Artur Jorge já consegui marcar o seu nome na história do Glorioso ao levar o clube à sua primeira final continental, além de liderar o Campeonato Brasileiro. Porém, o treinador também marcou seu nome pelo clube português batendo marcas e conquistando títulos inéditos. Pelo Braga, na temporada passada, levou o time a todos os recordes no campeonato nacional e recolocou a equipe na Champions League depois de uma década.

Em 2023, o Braga terminou com 78 pontos e 25 vitórias, na terceira colocação, números e desempenho recordes do clube na primeira divisão nacional, superado a marca que antes pertencia a Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Além disso, já em janeiro deste ano, disputou sua primeira final na carreira, pela Taça da Liga, quando venceu o Estoril, nos pênaltis, por 5 a 4. Ou seja, em sua única decisão de mata-mata dispuatada, saiu vitorioso.

continua após a publicidade

Em coletiva de imprensa na última segunda-feira (25), o treinador falou sobre o momento vivido não só pelo time, mas pelas suas próprias realizações pessoais.

É tão grande quanto é a importância para o clube. Eu vivo de forma bem pessoal aquilo que é o objetivo coletivo. Isso é um objetivo coletivo e, portanto, não posso ficar nunca distante disso. Procura-se olhar para isso para ver a capacidade de controlar todos os momentos que nesta altura vivemos. Pensamos há dois meses chegar nesta semana em outras condições, outros contextos. Hoje, a nossa realidade é essa. E é nesse sentido que eu quero focar neste momento. Mas estou muito ansioso para esta semana também. É uma semana muito importante para nós. O jogo de terça-feira, mas particularmente também o jogo de sábado que traz a conquista imediata de um troféu. É muito importante para mim poder estar à altura, e é ali que estou tentando me preparar. É eu poder estar à altura de poder ajudar os meus a conquistar alguma coisa. É sempre no sentido de acrescentar valor, não é uma questão pessoal, de egocentrismo. Para mim, será importante ajudar, contribuir e dar o meu melhor para que o Botafogo consiga a oportunidade de ganhar alguma coisa, de títulos, para que a temporada não seja só muito boa, mas extraordinária.

continua após a publicidade

Como chega o Botafogo?

Depois de um momento difícil, com três empates seguidos no Brasileirão, o Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras por 3 a 1, fora do casa. O Alviverde é rival direto do Glorioso na briga pelo título e a vitória com autoridade dá moral para o time chegar na final da Libertadores com confiança.

Nesta sexta-feira (29), o Botafogo terá o último treino antes da decisão. O Glorioso será o primeiro a entrar no Monumental e faz o reconhecimento do gramado às 13h30 (de Brasília), seguido por entrevista coletiva do treinador. No sábado (30), a bola rola a partir das 17h.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

(Foto: Isabelle Favieri / Lance!)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo