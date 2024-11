Atlético-MG e Botafogo se enfrentarão pela primeira vez pela Copa Libertadores justamente na decisão da edição 2024, sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Entretanto, o confronto tem muita história e grandes feitos de ambos os lados, apesar de o retrospecto ser amplamente favorável aos cariocas.

As duas equipes já se enfrentaram 115 vezes, com 52 vitórias do Botafogo, 36 do Atlético-MG e 27 empates. Os botafoguenses marcaram 207 vezes, enquanto os atleticanos, 170. O primeiro confronto ocorreu em 21 de outubro de 1923, no Estádio Barro Preto, em Belo Horizonte, e o time carioca venceu por 4 a 2.

Em 20 de julho de 1947, o Galo obteve sua primeira vitória no Rio de Janeiro: 2 a 1, de virada, em General Severiano. O mineiro Geninho abriu o placar para o time da casa, e o polêmico Carlyle empatou de bicicleta e virou o placar. Essa foi a única vez que o Atlético-MG saiu vitorioso nos três jogos que disputou contra o Botafogo naquele seu campo.

Outro jogo histórico entre os dois clubes foi disputado em 23 de março de 1958, no Independência. Era um amistoso em comemoração aos 50 anos do Atlético-MG, que fez 4 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Glorioso virou o placar para 5 a 4, com bela atuação de Garrincha, Quarentinha e Paulo Valentim.

Uma disputa marcante valeu vaga nas quartas de final da Taça Brasil de 1967 e teve desfecho surpreendente. Foram duelos de muita tensão e provocação de ambos os lados. No primeiro jogo, em 11 de outubro, no Maracanã, o Botafogo ganhou por 3 a 2. Na segunda partida, o Galo venceu por 1 a 0, no Mineirão, em 1º. de novembro.

O terceiro confronto foi disputado também no Mineirão, 15 dias depois. Houve empate sem gol no tempo normal e por 1 a 1 na prorrogação. Aí a vaga foi decidida na “moedinha”, e o Atlético levou a melhor.

Atletico-MG comemora título brasileiro em cima do Botafogo

Uma partida inesquecível para a torcida atleticana ocorreu em 19 de dezembro de 1971, no Maracanã. Foi o confronto pelo triangular decisivo do Brasileiro daquele ano. O time carioca não tinha chances de ser campeão, e o Atlético, com a vitória por 1 a 0, gol do atacante Dario, ficou com o caneco, já que não poderia mais ser alcançado pelo São Paulo.

Duelos de amarga lembrança para os atleticanos ocorreram mais recentemente pela Copa do Brasil. Em 2007, pelas quartas de final, houve empate por 0 a 0 no Mineirão, no primeiro jogo. Na volta, no Maracanã, o Botafogo venceu por 2 a 1, mas o árbitro gaúcho Carlos Eugênio Simon deixou de marcar um pênalti a favor do Galo nos acréscimos. Ele mesmo reconheceu o erro dias depois.

No ano seguinte, o Glorioso voltou a levar a melhor em novo confronto pelas quartas de final: 0 a 0 no Mineirão e 2 a 0 no Engenhão. Em 2013, novamente a equipe carioca passou pelo Atlético-MG agora nas oitavas de final. Fez 4 a 2 no primeiro jogo no Maracanã e empatou por 2 a 2 no Independência.

Em 2017, mais uma vez, o Botafogo passou pelo Galo nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético ganhou por 1 a 0 no Independência, mas perdeu por 3 a 0 no Engenhão.